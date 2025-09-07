Ist Kohlensäure gut für die Haut?

Anwendungsmöglichkeiten Kohlensäure-Peeling

1) Gesichtsbad

Für einen Frischekick sorgt ein kaltes Gesichtsbad. Stellt die Wasserflasche dafür am Abend zuvor in den Kühlschrank und nehmt sie am Morgen wieder raus. Füllt das Wasser in eine grosse Schüssel und taucht darin den Kopf für 10 bis 20 Sekunden ein.



2) Wattepad

Wer besonders sanft vorgehen will, greift zum Wattepad. Dieses wird in Kohlensäurewasser getränkt und anschliessend auf das Gesicht getupft.



3) Mischung

Eine weitere Möglichkeit ist es, das Wasser mit Pflegeprodukten zu mischen. So könnt ihr beim Peeling von deren Inhaltsstoffen profitieren. Schäumt dafür beispielsweise das Gesicht mit Reinigungsgel ein und entfernt das Gel mit Kohlensäurewasser. Oder macht einen Mizellen-Kohlensäure-Mix zum Auftragen.