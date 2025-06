Da sind sie wieder, die spröden, rissigen Fersen, die wir den Winter über so wunderbar ignorieren konnten. Woher kommen die? Kann etwa ein Vitaminmangel schuld sein? Die Antwort lautet: jein. Die Vitamine C, B3 und E zeichnen sich für eine gesunde, «satte» Haut verantwortlich. Kommen die in der Ernährung zu kurz, kann sich das unter anderem an den Füssen widerspiegeln. Ein derart ausgeprägter Mangel kommt in unseren Längen- und Breitengraden allerdings nur selten vor. Andere Auslöser sind in unserem Fall wahrscheinlicher.