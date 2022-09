Dieser Maniküre-Trend lässt kurze Nägel lang wirken

Italian Manicure in drei Schritten

Die Italian Manicure lässt sich auch zuhause ohne einen Besuch im Nagelstudio ganz einfach nachmachen. Im ersten Schritt geht es darum, die Fingernägel und das Nagelbett vorzubereiten. Dazu am besten die Nägel in die gewünschte Form feilen. Im Anschluss die Nagelhaut zurückschieben und die Konturen reinigen. Im zweiten Schritt benötigt man einen Unterlack - dieser ist vor allem nötig, wenn man als Top Coat mit dunklen Tönen arbeitet. Durch den Unterlack färbt der dunkle Lack nicht auf den Nagel ab. Der Unterlack in Creme oder Nude wird so nahe wie möglich an der Nagelhaut aufgetragen.