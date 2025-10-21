Cellulite? Passé

Eins vorweg: Zaubern kann auch Kaffee nicht. Natürlich hängen die unerwünschten Dellen mit den Genen, der Ernährung und dem Level der sportlichen Betätigung zusammen. Aber – yay, es gibt ein Aber – es ist kein Zufall, dass in vielen Anti-Cellulite-Mittelchen Koffein enthalten ist. Das regt die Durchblutung an, wirkt entwässernd und bringt etwas Schwung in den Stoffwechsel. Erfreuliches Ergebnis? Der Fettabbau wird gefördert und das Bindegewebe wirkt straffer und glatter. Deshalb: Den Kaffeesatz (pur oder mit einem Schuss Kokos- oder Olivenöl) in kreisenden Bewegungen auf die Schenkel (gern auch den Rest des Körpers) auftragen und einmassieren. Etwa 5 Minuten einwirken lassen, dann ganz einfach unter der Dusche abspülen.