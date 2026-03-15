Viele Leute gehen Anti-Aging so an, als würden sie ein Haus neu streichen, während das Fundament still und leise zerfällt. Das echte Altern wird durch innere biologische Faktoren wie Entzündungen, Hormone, Kollagenverlust, Blutzucker, Schlaf und Stress vorangetrieben. Doch sie behandeln immer nur die Oberfläche mit Cremes und Gesichts-Treatments. Eine beeindruckende Hautpflege-Routine kann für eine Weile für strahlende Haut sorgen, aber sie wird die Zeit nicht zurückdrehen, das Risiko für chronische Krankheiten nicht senken und unserem Leben keine gesunden Jahre hinzufügen. Eine gesunde und strahlende Haut ist grösstenteils ein Spiegelbild unseres Lifestyles – der Rest ist eine geschickte Beleuchtung und Make-up.