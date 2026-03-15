Welche Rolle spielt Kollagen im Alterungsprozess?
Vanessa Craig: Kollagen ist nicht bloss ein Beauty-Wirkstoff, sondern hält den gesamten Körper von innen gesund. Es ist ein essenzieller Baustein für Knochen, Gelenke, Blutgefässe und das Bindegewebe. Ein Verlust der Kollagenstruktur wird mit Problemen wie Osteoporose und Gebrechlichkeit in Verbindung gebracht, die sowohl die beschwerdefreie Gesundheitsspanne als auch die Lebensdauer verkürzen – was jedoch weitgehend vermeidbar ist.
Mit der Einnahme von Kollagen ist es aber noch nicht getan, oder?
Nein, wenn man sich für dessen Einnahme entscheidet, muss man es auch vor den echten «Kollagen-Killern» schützen. Dazu zählen chronischer Schlafmangel, wenig Bewegung und übermässiger Zuckerkonsum – Faktoren, die den Abbau und die Hautalterung schneller vorantreiben, als jedes Supplement allein ausgleichen könnte. Es ist zwar ein Schlüsselfaktor für Langlebigkeit, entfaltet sein volles Potenzial aber nur im Zusammenspiel mit den Grundlagen, die die Kollagenmatrix täglich bewahren: erholsamer Schlaf, Krafttraining, ein gesunder Stoffwechsel und gezieltes Stressmanagement.
Welche Fehler machen Menschen, wenn sie Anti-Aging nur von aussen betrachten?
Viele Leute gehen Anti-Aging so an, als würden sie ein Haus neu streichen, während das Fundament still und leise zerfällt. Das echte Altern wird durch innere biologische Faktoren wie Entzündungen, Hormone, Kollagenverlust, Blutzucker, Schlaf und Stress vorangetrieben. Doch sie behandeln immer nur die Oberfläche mit Cremes und Gesichts-Treatments. Eine beeindruckende Hautpflege-Routine kann für eine Weile für strahlende Haut sorgen, aber sie wird die Zeit nicht zurückdrehen, das Risiko für chronische Krankheiten nicht senken und unserem Leben keine gesunden Jahre hinzufügen. Eine gesunde und strahlende Haut ist grösstenteils ein Spiegelbild unseres Lifestyles – der Rest ist eine geschickte Beleuchtung und Make-up.
Wie unterscheiden sich die neuen Anti-Aging-Kapseln von Ihren bestehenden Produkten?
Altern ist biologisch gesehen viel komplexer, als es uns die Werbung für Nahrungsergänzungsmittel weismachen will. Insgesamt zwölf miteinander verknüpfte Prozesse treiben den Alterungsprozess voran – darunter die Zellenergie und die DNA-Regeneration. Wer hier nur punktuell ansetzt, übersieht das grosse Ganze. Hier setzt The Ultimate Anti-Ageing Formulation an, eine vegane Rezeptur, die alle zwölf Prozesse gleichzeitig adressiert. Sie ist bereits als Einzelprodukt hochwirksam – doch in Kombination mit unserer Kollagenserie schafft sie ein Synergiesystem, das Alterungsprozesse ganzheitlich von jeder Seite bekämpft.
Welchen Rat würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich heute geben?
Ich bin sicher, die junge Frau würde nicht auf mich hören, aber ich würde ihr sagen: Das Unbehagen, vor dem du wegläufst, ist eine Einladung zu wachsen. Die Dinge, denen du ausweichst, verschwinden nicht – sie sammeln sich an. Und: Benutz Sonnencreme!
Welche Alltagsgewohnheiten haben neben den bereits Erwähnten einen Einfluss auf gesundes Altern?
Bleiben Sie neugierig. Und seien Sie für andere da – starke soziale Bindungen sind einer der wirksamsten Longevity-Hacks.