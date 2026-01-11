Können wir unsere Gesichstform beeinflussen?

Zu guter Letzt kommt noch der Highlighter. Der sollte laut Mario Dedivanovic nicht zu offensichtlich aufgetragen sein, denn der Zweck eines Highlighter sei es, der Haut ein natürliches Strahlen zu verleihen und nicht einfach einen auffälligen Streifen entlang der Wangen zu ziehen. Word. Am besten greift ihr zu einem flüssigen Highlighter, den ihr gut in die Haut einarbeiten könnt. So ist das Risiko, mit einem künstlichen Schimmer-Strich durch die Gegen zu laufen, wesentlich geringer. Den Highlighter könnt ihr auch noch auf den Nasenrücken, unter die Augenbrauen und über den Lippen auftupfen.