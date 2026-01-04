Koreaner*innen schwören auf die Skincare Diet

Gesichtswasser, Masken, Peelings, Seren – Fans koreanischer Beauty-Brands schwören seit Jahren auf Routinen, die zehn oder mehr Schritte beinhalten und schnell mal eine Stunde in Anspruch nehmen können. Muss das alles sein? Die Koreaner selbst sagen neuerdings: Nein! Ein Trend aus Fernost nennt sich Skincare Diet und ist viel besser, als das Wort «Diät» beim ersten Hören vermuten lässt. Denn dabei wird zwar verzichtet – aber nur auf Beautyprodukte. Maximal drei von ihnen brauchen wir noch für unsere tägliche Routine und sparen somit jede Menge Zeit und Geld. Und das alles soll auch noch mit Traum-Haut belohnt werden? Wir sind an Bord!
Zurück zu den Wurzeln
Wie es zu dem Trend kommt? Durch die superintensive Pflege mit vielen Produkten wird unsere Haut schnell übersensibel, reagiert mit Irritationen, Rötungen oder sogar Kontaktdermatitis – einer Entzündung, die entstehen kann, wenn gewisse Substanzen zusammenkommen. Etwa wenn der Toner Salicylsäure und die Creme Retinol enthält. Der New Yorker Dermatologe Neil Sedic berichtet von vielen solcher Fälle bei seinen Kunden: «Die Mischung von Produkten, die miteinander reagieren ist ein sicheres Rezept für irritierte, gerötete Haut.» Durch die Skincare Diet soll die Haut sich erholen und, ähnlich wie bei einem Detox, herausfinden, was sie wirklich braucht.
Gut zu wissen
Von heute auf morgen stellen sich beim Detox für die Haut leider keine Erfolge ein. Einige Monate lang sollte die Pflege auf ein Minimum reduziert werden. Dann erst dürfen einzelne Produkte wieder integriert werden, etwa eine Augencreme, um zu testen, ob sie uns gut tun. Falls kein Effekt sichtbar ist, gilt: Dieses Produkt ist überflüssig.
Die drei Schritte der Skincare Diet
Was bleibt über, wenn wir unsere Routine auf ein Minimum reduzieren? Die Koreaner schwören auf die Kombination dieser drei Schritte:
Schritt 1: Cleanser
Ohne geht es nicht, denn abends und morgens müssen Schweiss und Schmutz von der Haut runter, die sich über die Zeit angesammelt haben. Mizellenwasser oder ein milder Cleansingschaum sind super. Dafür ein No-Go: Reinigungstücher, die den Schmutz nur über das Gesicht verteilen und häufig nicht so sanft sind, wie sie versprechen. Tipp: Wer viel Make-up trägt, darf hier mit einem milden, ölhaltigen Produkt vorarbeiten.