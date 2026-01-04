Koreaner*innen schwören auf die Skincare Diet

Gesichtswasser, Masken, Peelings, Seren – Fans koreanischer Beauty-Brands schwören seit Jahren auf Routinen, die zehn oder mehr Schritte beinhalten und schnell mal eine Stunde in Anspruch nehmen können. Muss das alles sein? Die Koreaner selbst sagen neuerdings: Nein! Ein Trend aus Fernost nennt sich Skincare Diet und ist viel besser, als das Wort «Diät» beim ersten Hören vermuten lässt. Denn dabei wird zwar verzichtet – aber nur auf Beautyprodukte. Maximal drei von ihnen brauchen wir noch für unsere tägliche Routine und sparen somit jede Menge Zeit und Geld. Und das alles soll auch noch mit Traum-Haut belohnt werden? Wir sind an Bord!