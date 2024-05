Haben Sie das Gefühl, dass Sie auch alsMusikerin einem gewissen Schönheitsideal entsprechen müssen?

Dass in der Musikindustrie diesbezüglich ein gewisser Druck herrscht, ist sicher so. Ich glaube aber auch, dass das Publikum Authentizität mehr schätzt als alles andere. Mir ist wichtig, mir selbst treu zu bleiben, sowohl in der Musik als auch in der Mode und in meinem Auftreten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand «verkleidete», unglaubwürdige Künstlerinnen und Künstler sehen und hören will.