Beratung, die euren Namen kennt



Hier werdet ihr nicht einfach abgefertigt. In diesem ästhetischen Institut nimmt man sich noch Zeit für eine persönliche Beratung, die wirklich auf euch eingeht. Eure Wünsche, euer Ausdruck und Stil – alles fliesst in die Planung der Lippenkorrektur ein. So wird sichergestellt, dass das Ergebnis nicht nur atemberaubend, sondern auch echt «du» ist.