Porzellanhaut

Er zeichnet sich durch einen glänzenden Porzellan-Teint aus. Hierfür setzt die Britin, wie sie in einer Live-Masterclass auf Tiktok verrät, auf eine Spezialmischung aus unter anderem verschiedenen Peel-off-Masken und destilliertem Wasser. «Wir haben so viele Produkte miteinander vermischt, dass das Ganze schon fast als wissenschaftliche Arbeit durchgeht», so die Kreative. Um das wachsartige Finish zu erzielen, sprühte sie acht Schichten der Mischung mit einem Airbrush-Werkzeug auf die Gesichter der Models. Alltagstauglich wird dieser Look übrigens mit McGraths Produkt «Skin Fetish Highlighter + Balm Duo», das für ein glasartiges Finish auf den Wangen sorgt. Dramatische Akzente rund um die Augen intensiveren den Puppenblick.