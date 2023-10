Ein gutes Shampoo haben wir alle im Repertoire. Dass Conditioner unverzichtbar ist, wissen wir ebenfalls. Und trotzdem will es mit dem glossy Glanz nicht richtig gelingen? Das Zauberwort heisst Haaröl. Wer jetzt meint «Ja, ja, das habe ich längst im Beauty-Regal», der gewöhnt sich ab sofort einfach folgende neue Routine an: Das Öl schon vor dem Waschen in die Haare massieren. Klingt komisch? Hilft aber!