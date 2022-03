Mit diesem TikTok-Trick gelingt das Rouge immer

Einen ersten Hinweis darauf, was sich hinter dem neuesten TikTok-Trend verbirgt, liefert sein Name: «to bounce» ist die englische Übersetzung von «schlagen», «blush» das mittlerweile auch hierzulande gebräuchliche Synonym für Rouge. Beauty-Influencerinnen und -Influencer schlagen sich den Blush also ins Gesicht.