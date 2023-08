Wir haben uns den Sommer sehnlichst herbeigewünscht und jetzt haben wir ihn – inklusive all seiner Begleiterscheinungen. Eine davon: Der Schweiss läuft uns nur so von der Stirn. Und mit ihm unser Make-up. Das ist zum Davonlaufen. Um es «schweissresistent» zu machen, müssen wir unsere Beauty-Routine an die Temperaturverhältnisse anpassen – damit wir morgens nicht für die Katz vor dem Spiegel stehen. Wie das geht? TikTok und Instagram liefern die Antwort auf diese Frage und dafür müssen wir nicht mal tief ins Portemonnaie greifen. Alles, was wir dafür benötigen, ist herkömmliches Leitungswasser und ein Trinkglas. Bitte, was? Nein, das Wasser müssen wir nicht trinken, sondern stattdessen unsere Flüssig-Foundation darin «waschen». Doch erst mal auf Anfang.