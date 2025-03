Mit diesen Tipps behalten deine Locken und Wellen ihre Sprungkraft

Lockiges Haar ist anspruchsvoll. Denn um die Locken schön herauszuarbeiten, dass sie definiert sind, glänzen und ihre volle Sprungkraft ausleben, braucht es ein paar Tricks und Kniffe. Leider ist es mit einem Lockenpflegemittel nicht getan – we wish – es wäre so einfach! Wir haben mit Tina und Hanna gesprochen, die mit Curlish 2018 einen Salon gründeten, der sich auf Locken und Wellen spezialisiert hat. Und oh WOW – endlich fühlt man sich als Lockenkopf verstanden und lernt bei einem Besuch unglaublich viel über sein Haar, die richtige Pflege oder das passende Styling. Wir haben bei den beiden Expertinnen nachgefragt, was es alles braucht, damit die Locken in die richtige Form springen.