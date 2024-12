Aloe vera

Die Heilpflanze ist bekannt dafür, ein echtes Beauty-Wundermittel zu sein. Auch in puncto Brauen wirkt sie wahre Wunder: Denn sie spendet Feuchtigkeit, ohne dabei einen Fettfilm auf der Haut zu hinterlassen. Dieser kann nämlich dafür sorgen, dass die Poren verstopfen und das Haarwachstum dadurch beeinträchtigt wird. Auf diese Weise sorgt Aloe vera dafür, dass das Brauenwachstum im Flow bleibt. Einziger Wermutstropfen: Wer alles richtig machen will, sollte zur echten Pflanze greifen. Hierfür die Blätter ausdrücken und den Saft sanft in die Härchen einmassieren.