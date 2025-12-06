Mit diesen Tricks schminkt sich Victoria Beckham jünger

Die Designerin, Ehefrau von Fussball-Legende David Beckham, Vierfach-Mutter und vielleicht schon bald Oma (?) – bei ihrem Sohn Brooklyn brodelt es nach den Verlobungs-News in der Baby-Gerüchteküche – könnte mit ihren 51 Jahren glatt als 30 durchgehen. Victorias Geheimnis? Vier Beauty-Tricks, mit denen sie sich im Handumdrehen einen frischen und jugendlichen Teint zaubert. Der Clou dahinter: Die Pinselstriche sind weich und die Übergänge fliessend – so einfach gehts:
1. Lippen voller schminken
Ohne ihre grosse, schwarze Sonnenbrille sehen wir Victoria Beckham selten. Und auch beim Lippenstift hat das ehemalige Spice Girl einen All-time-Favoriten, der zu ihrem Markenzeichen geworden ist: Der Nudelippenstift! Statt Filler oder Botox schminkt sich Victoria Beckham die Lippen in einer natürlichen Farbe, malt etwas (aber immer gezielt) über den Rand hinaus und bekommt dadurch einen schönen, vollen Schmollmund.
2. Blush statt Contouring
Von betonten Wangenknochen à la Kim Kardashian lässt sich Victoria nicht beeindrucken. Denn die Ehefrau von David Beckham weiss: Harte Kontouren lassen uns schnell um ein paar Jahre älter aussehen. Für einen frischen und strahlenden Teint tupft sie sich deshalb bloss etwas orange-farbenen Blush auf die Wangen und glowt damit den ganzen Tag lang!
3. Natürliche Augenbrauen
Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt: Victoria bleibt beim Make-up auf der natürlichen Seite und zieht das auch von A-Z durch. Bei den Augenbrauen verzichtet sie deshalb komplett auf Farbe und bringt störrische Härchen lediglich mit einem transparenten Brow-Gel in Form.
4. Frotteetuch für glatte Haut
Bevor Victoria zu einem teuren Peeling greift, reinigt sie das Gesicht mit einem Frotteetuch und einem sanftem Cleanser. Vielleicht ist es genau diese einfache, aber effektive Kombination, die die Haut der 46-Jährigen so jung aussehen lässt. Alte Hautschüppchen werden entfernt und die Poren gereinigt – ohne die Haut zu irritieren.