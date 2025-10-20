Gesicht
Nachdem wir im Sommer zu Leichtem gegriffen haben, tragen wir im Herbst dick auf. Fettende Pflegepomaden beugen spröden Lippen vor. Unsere Gesichtshaut verwöhnen wir mit Cremes und Seren, die Hyaluron enthalten. Das versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und mildert Falten sichtbar.
Haare
Auch der Schopf benötigt bei Wind und Wetter eine grosse Portion Extrapflege. Während wir draussen das Farbspiel bestaunen, konzentrieren wir uns drinnen auf eine gesunde, glänzende Mähne. Der Schlüssel zum Erfolg: Haarpflegeöle und reichhaltige Masken, die zweimal in der Woche angewendet werden.
Körper
Unsere Haut sehnt sich auch an kühleren Tagen nach Frische. Ein feinkörniges Peeling entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen. Kreisende Bewegungen regen zusätzlich die Durchblutung an. Anschliessend ein feuchtigkeitsspendendes Öl aufstreichen und die Haut ist wieder babyzart.