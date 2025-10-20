Gesicht

Nachdem wir im Sommer zu Leichtem gegriffen haben, tragen wir im Herbst dick auf. Fettende Pflegepomaden beugen spröden Lippen vor. Unsere Gesichtshaut verwöhnen wir mit Cremes und Seren, die Hyaluron enthalten. Das versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und mildert Falten sichtbar.