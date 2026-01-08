Muss das Glätteisen regelmässig gereinigt werden?

Aber sagt mal, wie gut seid ihr eigentlich zu eurem? Nehmt und nehmt und nehmt ihr nur? Oder gebt ihr auch mal zurück? Es ist nämlich so: Wer sein Glätteisen (fast) so gewissenhaft pflegt wie seine Haare selbst, der hat viel länger was davon – und wir meinen tatsächlich von beidem. Denn nicht nur die Hitze nagt an der makellosen Gesundheit eures Schopfes, auch Rückstände von Stylingprodukten, die eigentlich gegen selbige schützen sollen, können eure Haare schädigen. Abgestorbene Haare, die auf der Oberfläche zurückbleiben, tun ebenfalls nichts für euer Rapunzel-Haupt.

Kennt ihr den Spruch «Happy Wife, happy Life»? Nun, euer Glätteisen ist in diesem Fall eure Angetraute, euer Haar euer Leben (kommt ja ungefähr hin, oder?). Drum hegt und pflegt das eifrige Gerät. Und zwar so: