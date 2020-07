So, unser Aussehen nach dem Sport ist damit also gerettet. Aber nun noch ein kurzer Nachtrag, an all die Menschen, die sich Mühe geben, ihr Aussehen auch noch beim Sport zu optimieren: Gebt auf! Und Geniesst es. Geniesst es, wie die Körpertemperatur steigt, wie die Blutbahnen sich weiten und beginnen durch die Haut zu schimmern, bis diese rot leuchtet. Geniesst einfach die schweisstreibende, rotwangige Version eures Ichs. Macht mehr Spass. Macht mehr Spass.