Zuallererst: Woher kommen die Falten denn?

Hach ja, da kommt so einiges zusammen: Wie bereits erwähnt, bildet die Genetik die Basis. Manche kommen mit ausgeprägter Nasolabialfalte in die erste Klasse, bei anderen ist mit 37 noch immer alles spiegelglatt. Generell verliert die Haut bereits ab dem 20. Lebensjahr langsam an Feuchtigkeit. Im Laufe der Zeit ist sie nicht mehr in der Lage, das «Baugerüst» der Haut aus Kollagen und Elasten so schnell nachzubilden, wie es abgebaut wird. Unser Gesicht ist irgendwann nicht mehr straff und fest wie ein Pfirsich. Das ist ein gemeiner, schleichender Prozess und lässt sich auf natürliche Weise kaum verhindern. Was einem in den Zwanzigern vielleicht noch gar nicht aufgefallen ist, gräbt sich spätestens in den 40ern deutlich in den Mittelteil des Gesichts.