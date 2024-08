Vorlieben und Herausforderungen

Inspiration für seine Düfte findet Bisch in alltäglichen Momenten und persönlichen Erfahrungen. Er reist gern, liest viel, lässt sich von Kunst und Natur inspirieren. «Meine nächtlichen Träume und die kleinen Details des Alltags fliessen in meine Arbeit ein», sagt Bisch. Sein kreativer Prozess beginnt oft mit einer einzelnen Note oder einem klaren Konzept. Ein Duft, der ihn besonders beeindruckt hat, ist Kelly Calèche aus dem Hause Hermès (2007 kreiert von Jean-Claude Ellena, dem damaligen Chefparfümeur). «Ich trage diesen Duft gern als Eau de Toilette», verrät Bisch. Auch der Geruch von Holzfeuer fasziniert ihn: «Er versetzt mich in einen besonderen Zustand, eine Form der Entspannung und gleichzeitig eine unmittelbare kreative Anspannung.» Der Duftentwickler sieht in jedem Parfum eine interessante Ausdrucksform: «Auch wenn ich sie selbst nicht tragen würde, respektiere ich sie für das Territorium, in dem sie sich bedienen.» Es sei wichtig, Trends zu folgen, ohne die eigene künstlerische Identität zu verlieren, sagt er und betont: «Ich habe Probleme mit Klischees über guten und schlechten Geschmack. Geschmäcker sind verschieden.» Es sei eine Herausforderung, etwas Einzigartiges, kommerziell Erfolgreiches zu schaffen. «Man sollte nicht komplett herumspinnen. Das könnte dazu führen, eine breitere Zielgruppe zu verlieren.» Heutzutage müssen selbst renommierte Marken auf Verbrauchertests setzen, «denn die Produkte sollten möglichst vielen Menschen gefallen».