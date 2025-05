Rasieren ist ein leidiges Thema. Man friert in der Dusche (oder schwitzt direkt im Anschluss wieder), schneidet sich im schlimmsten Fall ins Knie und besonders spannend ist der ganze Vorgang auch nicht unbedingt. Natürlich MUSS es nicht sein. Viele von uns fühlen sich glatt, aber nach wie vor am wohlsten und greifen regelmässig zur Klinge. Und das nicht erst seit gestern. Trotzdem zeigte sich in unserer Umfrage: Ihr habt wahnsinnig viele Fragen zum Thema Rasieren. Wir haben mit der Dermatologin Dr. med. Daniela Kleeman von die-haut.ch gesprochen, um die häufigsten zu klären.