Ursprung

Salicylsäure ist eine Beta-Hydroxysäure (BHA), die natürlich in Pflanzen wie der Weidenrinde und in einigen Früchten vorkommt. Schon seit Jahrhunderten wird sie in der Medizin und Hautpflege eingesetzt. Heute ist Salicylsäure ein bewährter Wirkstoff in der Behandlung von Akne und Hautunreinheiten, da sie tief in die Poren eindringt und dort Verstopfungen effektiv löst.