Ein Klischee-Szenario, das uns trotzdem jedes Mal in die Bredouille stürzt: Euer Lover steht unangemeldet vor der Tür, doch die Bikinizone ist darauf ebenso wenig vorbereitet wie die Wohnung. Die herumliegenden Socken interessieren im besten Fall niemanden. Die Intimgegend hingegen schon. Also ab ins Bad und stutzen? Der Grossteil der Schweizerinnen jedenfalls rasiert sich regelmässig die Schamhaare. Wenns aber schnell gehen muss, machen wir dabei oft ungewollt Fehler. Die Quittung, die wir für die Unachtsamkeit gleich im Anschluss von unserem Körper kassieren? Ein energisches F**k-you aka fiese Rasierpickel. Die Haare mögen nach der Ratzfatz-Rasur zwar weg sein, dafür spriessen an ihrer Stelle nun feuerrote, schmerzhafte Pusteln – wunderbar.