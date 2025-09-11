Schöne Haut dank chemischer Peelings?

Mittlerweile gibt es zahlreiche chemische Peelings in Apotheken und Drogerien zu kaufen. Allerdings solltet ihr davor euren Hauttyp und eure Hautbeschaffenheit bei einer Kosmetikerin abklären und euch beraten lassen, welches Peeling am besten für euch geeignet ist. Damit geht ihr sicher, dass keine Irritationen oder Nebenwirkungen auftreten. Wie oft ihr dann eurer chemisches Peeling anwendet, richtet sich nach eurem Hautbild und dem gewünschten Ergebnis. Führt ihr die Peelings bei einem Arzt oder einer Kosmetikerin durch, empfehlen Experten fünf bis zehn Sitzungen. Macht ihr das Peeling von zu Hause aus, solltet ihr nach einer Anwendung circa zwei Wochen Pause machen. Damit gebt ihr eurer Haut genügend Zeit, die Wirkstoffe aufzunehmen und zu verarbeiten.