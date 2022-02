So funktioniert «Slugging»

Damit die Haut elastisch und weich bleibt, benötigt sie viel Feuchtigkeit – auch in Form von Seren und Cremes. Diese ziehen in die Haut ein und verdampfen dann über Nacht. Beim «Slugging» trägt man über die normalen Pflegeprodukte noch zusätzlich eine dünne Schicht Vaseline auf. Was dann passiert, nennt man Okklusion: Die Vaseline wirkt wie eine Art Dichtmittel, das dafür sorgt, dass über Nacht kaum Wasser aus der Haut verdampfen kann. Sie schliesst die Feuchtigkeit ein.