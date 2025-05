Auf die richtige Passform und Grösse achten

Schon beim Schuhkauf sollte man bedenken, dass die Füsse bei sommerlichen Temperaturen anschwellen. Wer sich im Frühling ein neues Paar Riemchensandalen oder Ballerinas für den Sommer zulegt, sollte sicherstellen, dass die Schuhe gut sitzen und nicht reiben. Vor den Zehen sollte etwa Platz für ein Ein-Cent-Stück sein, da die Zehen beim Abrollen etwas nach vorne rutschen. Tipp: Kauft die Schuhe am besten nicht morgens, da sie zu diesem Zeitpunkt weniger geschwollen, also kleiner und schmaler, sind.

Zu gross sollten die Schuhe aber auch nicht sein: Wenn der Schuh beim Gehen rutscht und an der Ferse reibt, können dort Blasen entstehen.