So duften die Haare immer wie frisch gewaschen

Lebensumstände machen das Odeur

Dass der Schopf gut riecht, ist keine Selbstverständlichkeit – und hängt auch nicht von der Länge ab. Zwar haben Haare einen schwachen und bewusst kaum wahrnehmbaren Eigengeruch, doch da sie aufgrund verschiedener Umstände (Einnahme von Medikamenten, Rauchen, Schwitzen, übermässiger Kaffeeverzehr) Gerüche aufnehmen/ausschütten, ist das Odeur bei jedem Menschen individuell – auch wenn alle das gleiche Shampoo benutzen würden. Doch statt jeden Tag zu waschen, setzen wir auf kleine Alltags-Helfer. Fakt ist nämlich: Wir wollen den «Frisch-gewaschen-Duft» so lang wie möglich erhalten, am liebsten mit so wenig Aufwand wie möglich. So gehts: