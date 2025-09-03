So funktioniert der Beauty-Trend Skin Cycling

Am zweiten Abend ist ein Serum mit Retinol an der Reihe. Retinol oder auch Vitamin A ist ein Alleskönner. Es hilft – wie auch schon das Peeling – bei der Zellerneuerung, regt die Kollagenproduktion an und hilft Pigmentflecken aufzuhellen. Bei diesem Serum lautet das Motto allerdings: Weniger ist mehr. Eine Fingerspitze reicht aus. Das Mittel ist mit Vorsicht zu geniessen: Bei empfindlicher Haut kann es schnell zu Irritationen kommen. Deshalb sollte das Vitamin zuerst auf einer kleinen Hautstelle ausprobiert werden. Danach eine grosszügige Schicht Feuchtigkeitscreme auftragen.