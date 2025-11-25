Das Magazin Architectural Digest bringt Celebrities regelmässig dazu, ihnen die Pforten zu ihren Anwesen zu öffnen. So konnten wir uns auf der brasilianischen Farm von Lenny Kravitz verlieren und virtuell durch Kendall Jenners kleines, hauseigenes Art-Studio schlendern. Auch Naomi Campbell lud zu sich nach Hause ein. In ihre Teilzeit-Residenz in Malindi, Kenia, um genau zu sein. Diese umfasst mehrere Pools, ein eigenes Spa, einen Privatstrand und gleicht ehrlich gesagt eher einem Ferien-Resort als einem Privat-Anwesen. Aber darum soll es hier nicht gehen.

Während das Model so durch die offenen Gemächer und sämtlichen Annehmlichkeiten ihres Hauses führte, verriet sie ausserdem beiläufig eines ihrer Anti-Falten-Geheimnisse.