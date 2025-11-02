So pflegen wir unser Dekolleté

Ob es nun die neueste Creme ist, das 10-Step-Beautyprogramm am Sonntag, oder der Besuch bei der Kosmetikerin – geht es um unser Gesicht, scheuen wir keine Kosten und Mühen. Einige Zentimeter weiter unten sieht das schon ganz anders aus. Unser Dekolleté kommt bei der Pflege oft zu kurz. Dabei ist die Haut in diesem Bereich ebenso empfindlich wie die im Gesicht. Sprich: Ebenso anfällig für Fältchen und Linien. Wir rufen daher zu mehr Bewusstsein für die Brust-Pflege auf – und verraten, wie es richtig geht.
1. Reinigen
Eure neue Abendroutine sollte oberkörperfrei stattfinden, denn: Auch vom Dekolleté sollte am Ende des Tages der Schmutz runter. Am besten funktioniert die Reinigung der empfindlichen Hautpartie mit einer sanften Cleansing-Milk. Wer Peelings bevorzugt, setzt auf ein Enzympeeling, das ohne aggressive Partikel auskommt. Die Devise lautet Zärtlichkeit.
2. Mit Feuchtigkeit versorgen
Wie die Haut an unseren Händen, ist die am Dekolleté ein guter Indikator für unser tatsächliches Alter – vorausgesetzt, wir pflegen nicht richtig. Nach der Reinigung daher auf ein feuchtigkeitsspendendes Serum setzen. Eine reichhaltige Creme versiegelt die Pflege und beugt Falten vor.
3. Schützen
Was für unser Gesicht längst standard ist, geht bei dem Bereich vom Hals abwärts oft vergessen: UV-Schutz. Unser Dekolleté zählt schliesslich so wie Nasenrücken und Stirn zu den Sonnenterrassen des Körpers und bekommt jede Menge schädliche Strahlung ab. Wer direkt auf eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor setzt, spart sich das Extra-Cremen am Morgen, denn: #aintnobodygottimeforthat.
4. Richtig schlafen
Leider kein Scherz: Wer Seiten- oder Bauchschläfer ist, muss schneller mit Falten am Dekolleté rechnen. Aber keine Angst, die Beauty-Rettung naht. Spezielle Gel-Pads aus selbsthaftendem Silikon verhindern, dass sich die Haut am Dekolleté während des Schlafens zusammenschiebt und Falten davonträgt. Wer mag, trägt unter dem Pad noch ein Serum auf, das so geschützt über die ganze Nacht einwirken kann. Schlafbedingte Linien adé!
5. Trainieren
Die Extra-Meile in Sachen Dekolleté-Pflege? Das richtige Training! Wer im Fitnessstudio trainiert, tut sich mit Übungen an der Butterfly-Maschine etwas Gutes. Alternativ helfen klassische Push-Ups, alles straff und an Ort und Stelle zu halten. Die perfekte Übung für Zwischendurch: Die Handflächen wie beim Yoga vor der Brust zusammennehmen, 10 Sekunden möglichst viel Druck ausüben, dann entspannen. Fünf Wiederholungen pro Tag sind ideal.