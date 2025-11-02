So pflegen wir unser Dekolleté

Ob es nun die neueste Creme ist, das 10-Step-Beautyprogramm am Sonntag, oder der Besuch bei der Kosmetikerin – geht es um unser Gesicht, scheuen wir keine Kosten und Mühen. Einige Zentimeter weiter unten sieht das schon ganz anders aus. Unser Dekolleté kommt bei der Pflege oft zu kurz. Dabei ist die Haut in diesem Bereich ebenso empfindlich wie die im Gesicht. Sprich: Ebenso anfällig für Fältchen und Linien. Wir rufen daher zu mehr Bewusstsein für die Brust-Pflege auf – und verraten, wie es richtig geht.