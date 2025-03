2. Leere Tiegel als Travel-Size-Grössen

So nutzlos eine aufgebrauchte Creme-Dose auf den ersten Blick auch scheinen mag, ihr werdet irgendwann froh sein, sie doch nicht weggeworfen zu haben. Spätestens dann, wenn ihr zwei Tage vor Ferienbeginn die riesige Shampooflasche ins kleine Necessaire stopfen müsst und keine Zeit mehr habt, Travel-Size-Produkte zu kaufen, kommen die leeren Tiegel wie gerufen. Füllt euch darin kleine Reisegrössen an Bodylotion ab und spart damit Platz im Koffer und Geld für einen Frozen Daiquiri am Strand. Cheers!