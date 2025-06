Leinen los für die Zukunft der Schönheit! Mitte Mai 2025 ging das M.A.R.E-Projekt in die nächste Runde – mit Shiseido Europe als stolzem Partner. Das japanische Traditionsunternehmen schickt nicht nur Kosmetik in die Welt, sondern nun auch Forschungsteams auf See. Und zwar mit einer Mission: Die empfindlichen Ökosysteme des Mittelmeers besser verstehen – und schützen.