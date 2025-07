Was ist der «Bikini Rash»?

Dr. med. Piotr J. Michel-Dziunycz: Es handelt sich hierbei um einen Ausschlag, der nach einer Rasur in der Bikinizone auftritt. Er präsentiert sich als Rötung mit Pickeln und ist oft von Juckreiz und/oder einem brennenden Gefühl begleitet. Durch das Rasieren entstehen mehrere Mikroverletzungen der oberen Hautschicht. Die betroffene Schicht ist normalerweise die erste Barriere für Bakterien und viele andere schädliche Substanzen. Wenn sie verletzt ist, können Bakterien tiefer in die Haut eindringen. So entstehen dann Pickel und Rötungen.