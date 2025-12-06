So verknoten die Haare im Winter nicht

Reibung reduzieren

Die Hauptursache für verheddertes Haar ist Reibung – sei es zwischen Haaren, Kleidung oder Accessoires. Wer Knoten vorbeugen möchte, bindet die Haare lieber locker in einen Zopf oder Dutt, anstatt sie streng zusammenzuziehen. Mützen sollten clever kombiniert werden: Zuerst einen dünnen Schal oder ein leichtes Tuch um den Zopf wickeln, dann die Mütze aufsetzen. Die glatte Seidenschicht reduziert Reibung und schützt das Haar – ein einfacher Trick, der Wunder wirkt.