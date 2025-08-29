Ihr dürftet es inzwischen alle wissen: Sich jeden Tag die Haare zu shampoonieren, ist nicht besonders empfehlenswert. Das trocknet a.) die Spitzen aus und zerstört b.) die natürliche Schutzbarriere der Kopfhaut. Das Resultat? Wir dürfen uns mit einem juckenden Skalp, unnötigen weissen Schuppen und brüchigen Längen rumschlagen. Etwas, das wohl jeder gern vermeiden möchte – vor allem die mit langer Mähne.
Doch auch, wenn der Trend momentan weg vom Shampoo geht, ist es wichtig, die Kopfhaut regelmässig zu reinigen. Denn Schuppen entstehen nicht immer nur von zu viel Hygiene. Wer zu wenig wäscht, regt die Talgproduktion auf der Haut an und riskiert im schlimmsten Fall einen Pilz. Und der fördert nicht nur Schuppen, sondern kann auch sonst ziemlich unangenehm werden.
Individuelle Wasch-Routine
Die Lösung des Dilemmas ist eine strikt eingehaltene Haarwasch-Routine. Nur wie sieht die im Idealfall aus? Eine Universal-Antwort gibt es darauf leider nicht. Wie so oft müssen wir auch beim Thema Haarpflege ganz auf unseren Körper (bzw. die Kopfhaut) hören. Neigt man zu fettigem Haar, sollte öfter gewaschen werden, tendiert ihr dagegen zu trockenen Stellen, dürfen die Abstände ruhig länger sein.
Der Trumpf liegt in der Regelmässigkeit
Was jedoch für alle gilt: feste Waschtage einhalten. Ebenso, wie es manche unter uns bei Kleidung handhaben, sollten wir es auch für unseren Schopf tun. Denn wer es in regelmässigen Abständen unter die Brause schafft, gewinnt mit jeder Menge Glanz und gesunden Spitzen nur Vorteile. Schmeissen wir dagegen ständig spontan alles um, weil wir gerade beim Sport waren oder frisch für den Ausgang sein wollen, gerät unsere Kopfhaut schnell ins Taumeln. Genauer bedeutet das: Der Ansatz wird rasch fettig, die Kopfhaut gereizt und die Längen werden unnötig strapaziert.
Um das zu verhindern und den vollen Glanz aus eurer Mähne zu holen, solltet ihr euch einen richtigen Haar-Wasch-Schedule erstellen, an den ihr eure Termine so gut es geht, anpasst. Ihr wollt zum Sport? Dann legt das am besten auf den Tag, an dem ihr euch eh die Haare waschen müsst. Ihr geht gern mit frischem Duft feiern? Dann wascht doch auf jeden Fall schon mal freitags oder samstags. Das mag wahnsinnig kompliziert klingen, ist es in der Realität aber gar nicht – versprochen. Und hey, für den Notfall zwischendurch gibt es immer noch Trockenshampoo!
Dieser Artikel wurde erstmals am 18. August 2025 publiziert.