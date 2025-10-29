So wird das Kopfkissen zum Keimherd

Wissen ist bekanntlich Macht. Aber habt ihr auch schon Erkenntnisse gemacht, die ihr im Nachhinein lieber nicht gewusst hättet? Dass euer Lieblings-Brot-Topping, die Avocado, ein böser Umweltsünder ist, zum Beispiel? Dass der Hersteller der leckersten aller Hafermilchsorten, die ihr ja gekauft hattet, um endlich keine Kuhmilch mehr zu konsumieren, ein Unternehmen finanziert, das sowohl den Regenwald abholzt, als auch Trump unterstützt? Oder, dass Handtücher absolute Keimschleudern sind und wir sie am besten jeden Tag wechseln sollten?