Sollen wir Pflegeprodukte nun einreiben oder doch auftupfen?

Augencremes und Öle

… ihr benutzt eins dieser beiden Produkte. Denn die bilden die berühmte Ausnahme zur nicht vorhandenen Regel. Hier sind sich tatsächlich alle einig. Denn a) ist die Haut um unsere Augenpartie so zart und empfindlich, dass dort schon das zaghafteste Ziehen feine Linien und Mikro-Risse verursachen kann. Drum, liebe Leute, reibt eure Augencreme nicht ein, sondern tupft sie auf. Am besten mit dem Ringfinger, der verursacht nämlich den geringsten Druck. B) ist das Öl das Produkt, das wir ganz am Ende unserer Routine auftragen. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Gesicht also schon in mehreren Durchgängen bearbeitet. Wärmt die Tropfen kurz zwischen euren Handflächen an und presst sie anschliessend mit leichtem Druck auf Wangen, Stirn, Nase, Schläfen und Kinn, um alle Inhaltsstoffe, Feuchtigkeit und Magic zu versiegeln. Voilà!