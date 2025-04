Schützen

Ohne Lichtschutzfaktor im Gesicht aus dem Haus? Für die meisten von uns ist das längst undenkbar – vorzeitige Hautalterung lässt grüssen. Wie kommt es also, dass wir unsere Hände und Füsse so gut wie nie vor der Sonne schützen? Die ungefilterte Strahlung sorgt schnell für Fältchen und einige Extra-Jährchen, die gar nicht nötig wären. Gerade jetzt also schon am Morgen mitdenken und unter Naked Sandals, Wandersandalen und Flip-Flops eine Extra-Schicht Sonnencreme auftragen.