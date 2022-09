So lassen sich Haare easy ohne Strom stylen

Korkenzieherlocken

Für diesen Look müssen die Haare in mindestens sechs Partien aufgeteilt werden. Danach die einzelnen Strähnen so lange eindrehen, bis sie sich zu einer Schnecke einrollen. Diese mit einem Spiral-Haargummi befestigen. Die kleinen Rollen am besten über Nacht trocknen lassen. Am nächsten Morgen dürfen sie dann aufgedreht und ausgebürstet werden. Schon hat man aus einer glatten Haarpracht einen Lockenkopf gezaubert.