Glatte Haare

Um aus einem Lockenkopf glatte Haare zu zaubern, braucht es die richtigen Produkte. Das beginnt schon beim Waschen. Glättendes Shampoo und Conditioner kommen da zum Zug. Vor dem Styling sollte der Schopf möglichst trocken sein – aber bitte nicht mit einem Handtuch rubbeln. Das raut die Oberfläche auf und es entsteht Spliss. Besser: Sanft ausdrücken oder die Längen mit einem Mikrofaser-Handtuch hochbinden. Das entzieht schnell und schonend Nässe. Zum Bändigen der Mähne kommen nun grosse Lockenwickler zum Einsatz: Einzelne Strähnen mit den Teilen einrollen und abwarten bis sie ganz trocken sind. Dieser Trick funktioniert übrigens am besten bei leicht gewellten Haaren. Ein stark gelockter Schopf lässt sich ohne Hitze nur schwer glätten.