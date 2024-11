Was ist Face Yoga?

Okay, diese Versprechungen lassen uns aufhorchen – aber was um alles in der Welt ist bitte Face Yoga? Wenig überraschend handelt es sich um Yoga-Übungen für’s Gesicht. Der Sinn dahinter: Die Fettpolster, die unter unserer Haut liegen, sorgen für straffe, strahlende Haut. Allerdings dünnen sie mit der Zeit aus und werden von der Schwerkraft nach unten gezogen. Face Yoga baut Muskeln im Gesicht auf und sorgt dafür, dass der Effekt minimiert wird. Natürliches Anti-Aging also.