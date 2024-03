5. Tipp:

Nach dem Auftragen. Die Bräunungscreme ist aufgetragen, und was nun? «Das Produkt sollte man mindestens 20 Minuten einziehen lassen, bevor man sich anzieht», so Jeanneffer Buerki, Inhaberin des Bräunungsstudios Tanning Lounge in Rubigen bei Bern. Ideal sind lockere und dunkle Kleidungsstücke aus Baumwolle. «Enges, wie etwa Socken und feste Büstenhalter, ist tabu, weil es den Selbstbräuner entfernen kann, bevor er Zeit hat, sich zu entwickeln.» Wer sich am Abend vor dem Einschlafen bräunt, der oder dem empfiehlt der Profi, die Bettwäsche mit Frotteetüchern zu schützen.