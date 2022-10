Graue Haare sind (und bleiben) ein Frisurentrend

Grau werden ist eine Bewegung

Recherchiert man im Internet und den sozialen Medien zum Thema «Grombre» scheint diese Entwicklung für viele Frauen eine wahre Erleichterung zu sein – egal welchen Alters. Sich dafür zu entscheiden, das graue Haar wachsen zu lassen sei eine «Gelegenheit, sein Selbstvertrauen zu entdecken, sein wahres Gesicht zu zeigen und die ‹Notwendigkeit› zu vergessen, etwas zu verbergen, das eigentlich natürlich und schön ist», schreibt Influencerin Katrina DiMare in einem Blogbeitrag für The Right Hairstyles. Grau werden ist 2022 zum Beauty-Statement geworden.