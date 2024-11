Kaum ist der Sommer vorbei, schon wechselt die Farbe unserer Beine von goldigem Braun zu kalkigem Weiss. Damit müssen wir uns wohl oder übel abfinden, sollte nicht demnächst eine Flucht in tropische Regionen anstehen. Mit der hellen Haut geht aber meist auch ein Feuchtigkeitsverlust einher, der sich durch weisse, unangenehme Schüppchen bemerkbar macht. Doch wieso leiden so viele Menschen während der Heizungsperiode an trockener Haut? Um dieses Mysterium fachgerecht aufzuklären, haben wir Frau Dr. med. Kleeman, Dermatologin mit dem Schwerpunkt auf Dermatochirurgie und ästhetische Medizin befragt. Die Ärztin mit eigener Praxis in Zürich bringt Licht ins Dunkle und gibt hilfreiche Tipps zur richtigen Pflege der strapazierten Haut während den kühleren Jahreszeiten.