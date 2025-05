Als wären dunkle Augenringe und Pickel nicht schon Arbeit genug. Mit dem Jahreswechsel treibt uns unsere Gesichtshaut noch tiefer in den Wahnsinn. Sie ist empfindlicher. Ist schneller gereizt. Auf trockene Luft reagiert sie manchmal wie pubertierende Teenie Girls auf das falsche Geburtstagsgeschenk. Zickig. Was anschliessend folgt: Tränen und zugeschlagene Türen.



Und die Haut? Bildet raue Flächen und Schuppen. Früh morgens bringen wir wahrscheinlich nur wenig Geduld für Dramen auf. An Zeit wird es uns sowieso mangeln. Also verschwenden wir keine weiteren Sekunden und Minuten. Heben wir die Laune der beleidigten Haut! Und zwar in zwei Schritten: