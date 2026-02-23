Vera Wang überrascht bei den BAFTAs mit blonden Haaren

Designerin Vera Wang, 76, hat bei den BAFTA Awards in London mit einer neuen Frisur überrascht. Sie besuchte die Zeremonie in der Royal Festival Hall am Sonntagabend mit platinblonden Haaren und dunklem Ansatz.
Von braun zu blond
Am Vortag zeigte sie sich bei der Nominiertenparty der BAFTA Film Awards noch mit ihren bekannten langen braunen Haaren. Zum hellen Farbton am Sonntag kombinierte sie ein weisses, bodenlanges, gerafftes Kleid ihres Labels mit langen, schwarzen Puffärmeln. Dazu trug sie eine schwarze Cat-Eye-Sonnenbrille.
Auch auf der Party der BAFTA-Nominierten setzte Wang zuvor ein modisches Statement. Am Samstagabend trug sie ein schwarzes, hautenges Bandeau-Top, dazu ellenbogenlange schwarze Lederhandschuhe und einen figurbetonten Rock. Ein übergrosser schwarzer Hut und ein Pelzstola rundeten ihren Look ab.
2025 zeigte sie ebenfalls eine haarige Überraschung
Die Designerin ist für ihre extravaganten Red-Carpet-Looks bekannt. Bei den BAFTA Awards im vergangenen Jahr trug sie ebenfalls einen Schwarz-Weiss-Look: ein schwarzes, umgedrehtes Bandeau-Top und einen hochgeschnittenen, schwarz-weissen Color-Blocking-Rock mit einem strukturierten Schösschen an der Taille. Der Rock fiel in zarten Falten und hatte eine kurze Schleppe. Sie präsentierte damals übrigens ebenfalls eine neue Frisur – einen stumpf geschnittenen, braunen Long Bob, der ihre Schultern nur knapp streifte.