Vera Wang überrascht bei den BAFTAs mit blonden Haaren

2025 zeigte sie ebenfalls eine haarige Überraschung

Die Designerin ist für ihre extravaganten Red-Carpet-Looks bekannt. Bei den BAFTA Awards im vergangenen Jahr trug sie ebenfalls einen Schwarz-Weiss-Look: ein schwarzes, umgedrehtes Bandeau-Top und einen hochgeschnittenen, schwarz-weissen Color-Blocking-Rock mit einem strukturierten Schösschen an der Taille. Der Rock fiel in zarten Falten und hatte eine kurze Schleppe. Sie präsentierte damals übrigens ebenfalls eine neue Frisur – einen stumpf geschnittenen, braunen Long Bob, der ihre Schultern nur knapp streifte.