Step 4: Lippenstift & Gloss für das perfekte Finish

Zum Schluss werden die Lippen mit einem leicht glossy Lippenstift in einem Nude-Ton ausgefüllt. Der ultimative Volumen-Boost? Ein Hauch Lipgloss in der Mitte der Lippen! Das reflektierende Finish sorgt für zusätzliche Dimension und verleiht dem gesamten Look ein luxuriöses Finish.