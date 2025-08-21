Warum der French Bob die perfekte Sommerfrisur ist

Kaum ein Haarschnitt ist in diesem Sommer so oft auf roten Teppichen und den Instagram-Feeds zu sehen wie der French Bob. Ob «Emily in Paris»-Star Lily Collins (36), Sofia Richie Grainge (26) oder «White Lotus»-Star Alexandra Daddario (39) – alle setzen sie auf den schicksten Haircut des Jahres. Darum ist die Bob-Frisur gerade so beliebt: Der French Bob wirkt elegant, gleichzeitig aber auch lässig und ist zusätzlich herrlich pflegeleicht. Kurzum: Der Bob ist die perfekte Trendfrisur für den Sommer 2025.
Was ist der French Bob eigentlich?
Der French Bob ist ein moderner Kurzhaarschnitt mit nostalgischem Flair. Im Gegensatz zum klassischen kinnlangen Bob endet der French Bob meist etwas kürzer – oft auf Höhe der Lippenlinie oder knapp an der Kieferpartie. Die leicht keilförmige Form des Schnitts sorgt dafür, dass er sich ideal an verschiedene Gesichtsformen anpasst und weiche Konturen kreiert.
Typisch für den Look ist seine Vielseitigkeit: Er kann sowohl mit als auch ohne Pony getragen werden. Wer sich für einen Pony entscheidet, greift beim French Bob eher zu einer kürzeren Version, die knapp über den Brauen endet – inspiriert vom Stil der Pariser Jazz-Sängerinnen der 1920er-Jahre und wiederbelebt durch den Kinohit «Die fabelhafte Welt der Amélie» (2001).
Warum ist der French Bob 2025 so beliebt?
Was den French Bob gerade jetzt wieder so attraktiv macht, ist sein unkomplizierter Chic. Er wirkt wie ein lässiger «Out of bed»-Style. Der Schnitt betont die natürliche Haarstruktur und braucht kaum Stylingprodukte oder Hitze. Besonders bei feinem Haar verleiht der Look mehr Volumen und Dynamik, bei lockigem Haar bringt er die Textur perfekt zur Geltung.
Hinzu kommt: Der French Bob passt zu jedem Anlass – ob Businessmeeting, Strandtag oder Rooftopparty. Mit etwas Sea-Salt-Spray für mehr Struktur oder einem Sleek-Finish für den Abend-Look lässt sich der Schnitt immer wieder neu interpretieren.
Was den French Bob so besonders macht, ist aber auch das Lebensgefühl, das er verkörpert: Man fühlt sich damit direkt wie Emily in Paris. Ob mit Pony oder ohne, sleek oder undone getragen – dieser Haarschnitt sorgt für French-Girl-Vibes.