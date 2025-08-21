Warum der French Bob die perfekte Sommerfrisur ist

Kaum ein Haarschnitt ist in diesem Sommer so oft auf roten Teppichen und den Instagram-Feeds zu sehen wie der French Bob. Ob «Emily in Paris»-Star Lily Collins (36), Sofia Richie Grainge (26) oder «White Lotus»-Star Alexandra Daddario (39) – alle setzen sie auf den schicksten Haircut des Jahres. Darum ist die Bob-Frisur gerade so beliebt: Der French Bob wirkt elegant, gleichzeitig aber auch lässig und ist zusätzlich herrlich pflegeleicht. Kurzum: Der Bob ist die perfekte Trendfrisur für den Sommer 2025.