Mit dem Haarefärben fing ich früh an, in den Teeniejahren. Da war aus den einst goldigen Kinderlocken bereits ein dumpfes Aschblond geworden, eine hässliche Unfarbe wie die von Abwaschwasser. Diesen Irrtum der Natur korrigierte ich erst mit Henna – billig in der Anschaffung, hexig in der Wirkung mit Langhaar. In den 20ern wechselte ich auf L’Oréal Nummer 3 und ging fortan als dezente Brünette durchs Leben, ab 30 mit Kurzhaarschnitt à la Miss Mary Long. Des Prozederes des steten Nachfärbens müde, liess ich das falsche Rehbraun auswachsen – und, o Schreck, da stiess Grau nach. Nicht in Strähnen, sondern flächendeckend. Ich liess das mal so stehen, meine Umwelt gab mir recht. Mausgrau mit 40, das fanden viele mutig. Ich fands nur fad, also stellte ich meine Garderobe radikal auf Farbe um. Eine Vorliebe, die ich seither pflege. Der Alltag ist grau und trüb genug. Den Stoff für mein pinkfarbenes Deux-Pièce habe ich lange gesucht und dann von meiner Freundin Dunja massschneidern lassen. Je mehr Farbe halsabwärts dazukam, desto schneller verabschiedete sie sich aus meinem Schopf. Ausdem Salz-und-Pfeffer-Gemisch wurde Weiss. Mit 50 wars dann obenrum komplett farblos. Weiss wie mein Grosi mit 80! Jetzt musste ein neuer Ansatz her, aber pronto!